GRILLO PARLANTE – MATTIA FELTRI E L’ENNESIMA GIRAVOLTA DI BEPPE-MAO CHE ORA È DIVENTATO EUROPEISTA: “L' ERRORE SAREBBE ADESSO ATTACCARE CON LA GEREMIADE DEL MOVIMENTO E DEL SUO SACERDOTE CHE CAMBIANO IDEA, PERCHÉ IL MOVIMENTO E IL SACERDOTE LE IDEE NON POSSONO CAMBIARLE, NON AVENDONE” – BECCHI: "IMPOSTORE POLITICO, HAI SVENDUTO IL M5S E HAI TRADITO GIANROBERTO" – VIDEO: QUANDO A STRASBURGO INVITAVA L'UE A NON FINANZIARE L'ITALIA

Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. "Giuseppi" sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così! — Beppe Grillo (@beppe_grillo) April 23, 2020 Ti accuso di aver svenduto questa estate il M5s. Ti accuso di aver tradito Gianroberto. Ti accuso di aver trasformato il sogno in cui ho creduto in un incubo infernale. Ti accuso di essere un impostore politico. https://t.co/qK4vh8f8to — Paolo Becchi (@pbecchi) April 24, 2020

Mattia Feltri per “la Stampa”

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 3

E allora ci siamo messi lì e ci siamo interrogati: che significato avrà? Siamo agilmente giunti alla risposta: nessuno. Ovvero Beppe Grillo che una sera di bacillifera primavera scopre l' incantamento per l' Europa non vuole dire niente. Scrive un tweet, in coda al munifico vertice comunitario, per intimare l' altolà, sta succedendo qualcosa, forse l' Europa comincia a diventare una comunità, ed è tutto merito di «Giuseppi» (la i finale è sua e di Trump). Si potrebbe ora tracciare la biografia del neo europeista, da quando, in compagnia di Luigi De Magistris, andò a Strasburgo a sostenere che dare i soldi all' Italia era come «darli a Bokassa» (illustre dittatore della Repubblica centrafricana che si credeva Napoleone e sedeva su un trono a forma di aquila tempestato di perle e cristalli) a quando progettò l' ingresso del Movimento nell' europarlamento per stracciare tutti i trattati (c' è dentro da oltre un lustro, trattati stracciati: zero).

beppe grillo davide casaleggio 9

beppe grillo gianroberto casaleggio

L' errore sarebbe adesso attaccare con la geremiade del Movimento e del suo sacerdote che cambiano idea, perché il Movimento e il sacerdote le idee non possono cambiarle, non avendone. L' unica, qui, è la réclame al premier, per il resto si buttano a capofitto nelle loro suggestioni. L' onestà. La rivoluzione bucolica. I miracoli della canapa. Grillo legge uno studio dell' Università di Tura secondo cui i merli aumentano lo strato dell' ozono e decide che la salvezza del mondo sono i merli, fino alla successiva monografia sulle proprietà antiossidanti dei calzini di cotone. E dopo un po' finisce che anche il fervido populista comincia a cercare un populismo meno bamboccino.

GRILLO E FARAGE beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio