DI MAIO-NESE - " A SALVINI ORMAI NON VOGLIO NEANCHE DIRE CIAO. PER ME LA FIDUCIA È TUTTO. MAI PIÙ CON LA LEGA E CON RENZI NON SI TRATTA" - MA ANCHE L'ABBRACCIO CON ZINGARETTI - CHE DIFFICILMENTE VORRÀ PIEGARSI ALLA TECNOCRAZIA TANTO CARA ALL'UNIVERSO GRILLINO - NON VA GIÙ A TUTTI DEI 5STELLE – CONTE SI DIMETTERÀ? QUEL CHE È CERTO È CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIEDE UN ATTO FORMALE PER FAR PARTIRE UFFICIALMENTE LA CRISI