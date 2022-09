SALVINI E CONTE, COME LIMITARE I DANNI DI UN RIDIMENSIONAMENTO ANNUNCIATO - PER IL “CAZZARO VERDE”, L'OPERAZIONE DI RILANCIO VUOL DIRE BUCARE LE RUOTE ALLA MACCHINA DELLA MELONI IN MODALITÀ DRAGHETTA – LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO DEVE CERCARE DI FAR DIMENTICARE DI ESSERE STATO AL POTERE PER QUASI CINQUE ANNI: CON TUTTI, A PARTIRE PROPRIO DALLA LEGA SALVINIANA. E MOSTRA ALL'ELETTORATO UN VOLTO PROGRESSISTA, AIUTATO DALLE APERTURE DEL PD, CHE RISTAGNANO IN ALCUNI SETTORI DEL PARTITO DI ENRICO LETTA