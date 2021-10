“CALENDA ODIA CONTE. CONTE NON VUOLE CALENDA. IL PD PERÒ RIESCE A PRENDERE I VOTI DA TUTTI E DUE DICENDO AD UNO CHE CON L’ALTRO NON È AMORE MA SOLO UN RAPPORTO ESTIVO” – MEGA SCAZZO TWITTAROLO TRA CROSETTO, FONDATORE DI FRATELLI D’ITALIA, E CALENDA CHE RIBATTE: “AVETE CANDIDATO UNA PERSONA IMPROBABILE, CON LISTE PIENE DI FASCISTI E GENTE ALLA PIPPO FRANCO” – BECHIS MENA SULL’EX MINISTRO: “CALENDA PARLA DI SE’ IN TERZA PERSONA. URGE PSICOTERAPEUTA” – VIDEO