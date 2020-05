3 mag 2020 18:10

GROSSO GUAIO IN THE USA - 30 MILIONI DI DISOCCUPATI, UN'ECATOMBE DI AZIENDE FALLITE, MEZZO PAESE SCENDE IN PIAZZA ARMATO PER PROTESTARE CONTRO IL LOCKDOWN - INDOSSARE LE MASCHERINE DIVENTA UN ATTO POLITICO - DOVE GOVERNA LA DESTRA, TEXAS IN TESTA, LA RIAPERTURA C'È GIÀ STATA MA NELLE ROCCAFORTI DEM ARRIVANO LE PROTESTE…