14 nov 2024 09:03

GRUBER-SALVINI AD ALTA TENSIONE! LILLI: “LEI HA PROPAGATO QUESTA FAKENEWS CHE MI COINVOLGE SUI SOCIAL. LE DO UNA NOTIZIA. LO DICO DA ANNI CHE NON POSSIAMO ACCOGLIERE TUTTI I MIGRANTI. SI GUARDI ‘OTTO E MEZZO’ E VADA OLTRE LA PROPAGANDA" – LA REPLICA DEL “CAPITONE”: "LE HO PORTATO UN BACIO PERUGINA PER LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA" – SUL BOTTA E RISPOSTA TRA QUIRINALE E ELON MUSK, IL CAPITONE: “COMBATTO PER LA SOVRANITA’ NAZIONALE”. E LA GRUBER LO INFILZA: “UN TEMPO COMBATTEVA SOLO PER LA SOVRANITÀ DELLA PADANIA” - LA CONTROREPLICA - VIDEO