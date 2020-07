31 lug 2020 20:01

IL GUAIO DI SALVINI È FONTANA - IL CAPITONE GLI HA MESSO ACCANTO LA EX MOGLIE GIULIA MARTINELLI NONCHÉ IL FIDATO DAVIDE CAPARINI COME ASSESSORE AL BILANCIO, DUNQUE ORA NON PUÒ FINGERE CHE IL RIGIDO AVVOCATO COI CONTI IN SVIZZERA NON SIA UN MACIGNO POLITICO - GIULIANO FERRARA: ''IL PROBLEMA DI FONTANA È CHE LE BUGIE, SOMMO ESERCIZIO DI ARTE DELLA POLITICA, BISOGNA SAPERLE DIRE. DI FRONTE A UN AMMINISTRATORE COSÌ DURO DI CAPOCCIA, NON RESTA CHE AUGURARSI IL RITORNO DELLA FACCIA TRUCE DI SALVINI''