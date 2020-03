GUALTIERI, DAJE! - IN FRANCIA LO STATO GARANTISCE LE BANCHE CHE DANNO PRESTITI ALLA AZIENDE PER 5 ANNI A TASSI BASSI 0.25 - NEGLI STATI UNITI 500 MILIARDI DI DOLLARI SARANNO DESTINATI A SOSTENERE IL PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO UN MECCANISMO DI GARANZIA CONCESSA DALLO STATO – CHE ASPETTA IL GOVERNO CONTE?

IN FRANCIA

In Francia la Banca Centrale attraverso lo stato garantisce le banche che danno prestiti alla aziende per 5 anni a tassi bassi 0.25 per finanziare i mancati fatturati di due/tre mesi.

NEGLI STATI UNITI

Venerdì notte il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la colossale manovra di sostegno da 2mila miliardi di dollari all’economia degli Stati Uniti da circa 2.000 miliardi di dollari, per una buona parte sono aiuti alle famiglie, ma ci sono anche quasi 500 miliardi di dollari della linea Main Street Lending Facility destinati a sostenere il piccole e medie imprese attraverso un meccanismo di garanzia concessa dallo Stato ai prestiti erogati da un'agenzia ad hoc.

CRISI 1929

Questa cifra, per effetto della leva che la Federal Reserve è in grado di introdurre, può moltiplicarsi per dieci, arrivando a sfiorare a 6.000 miliardi di dollari. Includendo anche il QE illimitato della Federal Reserve e le altre misure prese dalla banca centrale, si arriva intorno a 11.000 miliardi, più della metà del PIL degli Stati Uniti. (da Anteprima di Giorgio Dell’Arti)

