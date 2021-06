DALEMAO! – LA CINA RISPONDE AL G7 COME PUÒ: SCHIERANDO I SUOI "INFLUENCER”! DOPO BEPPE GRILLO ARRIVA MASSIMO D’ALEMA CHE, INTERVISTATO DA UNA TV DEL REGIME, SI SPERTICA IN LODI PER GLI “STRAORDINARI PROGRESSI” DEL PARTITO COMUNISTA, CHE HA FATTO “USCIRE ALMENO 800 MILIONI DI PERSONE DALLA POVERTÀ" – L’INTERVISTA VIENE RILANCIATA SU TWITTER DALLA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE, HUA CHUNYING, FAMOSA PER AVER POSTATO IL VIDEO MANIPOLATO CON GLI ITALIANI CHE CANTAVANO “GRAZIE CINA” DURANTE LA PRIMA ONDATA - VIDEO