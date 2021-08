SAPESSI COME E’ STRANO NON VEDERE NESSUN LEADER NAZIONALE IN CORSA A MILANO: MATTEO SALVINI RINUNCIA DOPO 28 ANNI ALLA CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA SUA CITTÀ –DOPO IL NO DELL’AVVOCATA DIVORZISTA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE LA LEGA CERCHERÀ UN CAPOLISTA DELLA SOCIETÀ CIVILE, “PREFERIBILMENTE UNA DONNA”. SI CERCA UNA RISPOSTA ALLA CANDIDATURA DI VITTORIO FELTRI MESSA IN CAMPO DAI CUGINI-RIVALI DI FRATELLI D'ITALIA...