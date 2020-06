10 giu 2020 19:29

GUALTIERI OGGI E DOMANI – IL PD STA PENSANDO DI FAR CORRERE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA PER IL CAMPIDOGLIO! IL RAGIONAMENTO PARTE DAL FATTO CHE HA STRA VINTO LE SUPPLETIVE PER IL SEGGIO DI GENTILONI. MA QUELLO ERA IL SEGGIO DI ROMA CENTRO E LA CAPITALE È MOLTO PIU GRANDE DELL’AREA ‘ZTL’ – MAGARI È UN MODO INDIRETTO E MASOCHISTA PER FAR GUADAGNARE VOTI ALLA RAGGI, DI CUI I DEM DICONO DI NON VOLER SOSTENERE UNA RICANDIDATURA…