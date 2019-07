COME DICEVA QUELLA? UNO IN MENO - ''È MORTO IL FIGLIO DI OSAMA BIN LADEN''. NBC NEWS LANCIA LA NOTIZIA IN ESCLUSIVA. HAMZA BIN LADEN (30 ANNI) ERA L'EREDE DESIGNATO DAL PADRE PER PRENDERE IL SUO POSTO AL VERTICE DI AL QAEDA, TANTO CHE GLI USA AVEVANO MESSO UNA RICOMPENSA DA 1 MILIONE DI DOLLARI PER CHI AVESSE PORTATO INFORMAZIONI SUL RAMPOLLO DEL TERRORE