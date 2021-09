IL GUARDASIGILLI COSA GUARDA? - IL 2 SETTEMBRE, DIECI GIORNI PRIMA CHE SCOPPIASSE IL CASO EITAN, L'ASSOCIAZIONE "FIGLI SOTTRATTI" AVEVA CHIESTO UN INCONTRO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, MARTA CARTABIA, PER PORRE IL TEMA DEI GENITORI CHE SI SONO VISTI PORTARE VIA I FIGLI ALL'ESTERO - PECCATO CHE LA SEGRETERIA DEL MINISTRO ABBIA RISPOSTO PICCHE A CAUSA DEL "PERIODO RICCO DI IMPEGNI". E POCHI GIORNI DOPO S'E' ACCESO IL CASO EITAN... - LA LETTERA AL MINISTERO E LA RISPOSTA

Il piccolo Eitan, rapito dal nonno e portato in Israele, sta giustamente ricevendo dalle istituzioni tutta l'attenzione possibile. Ma pare che lo stesso non valga per gli altri minori sottratti ai genitori. Il 2 settembre (dieci giorni prima che scoppiasse il caso di Eitan) il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha rifiutato un incontro all'associazione "Figli sottratti", che raccoglie i genitori che si sono visti portare via un figlio all'estero, per il "periodo ricco di impegni". La Segreteria non ha neanche pensato di affidare l'incontro a un membro del gabinetto, a un collaboratore, che avrebbe potuto raccogliere le istanze dell'associazione. Che beffardo e infido il destino: la Cartabia non aveva tempo per i figli sottratti e pochi giorni dopo scoppia il caso Eitan. Chissà se nell'agenda del ministro ora si troverà uno spazio…

La richiesta di incontro al ministro Cartabia dell'associazione "Figli Sottratti"

Egregio Ministro,

sono Paolo Pozza presidente dell'associazione Figli Sottratti, la ns. associazione si occupa di sottrazione internazionale di Minori ed è composta da genitori che hanno subito la sottrazione dei propri figli da parte dell'altro genitore. Le chiedo un incontro per parlare delle possibili soluzioni per questo problema sociale che negli anni ha riguardato migliaia di bambini italiani che non sono più tornati a casa e che hanno perso qualsiasi contatto

con il genitore italiano nonostante tutti gli sforzi fatti per rivedere i propri figli. Contiamo sulla sua sensibilità e attendiamo un appuntamento per parlare delle soluzioni concrete del problema.

Buona giornata

Paolo Pozza

Risposta della Segreteria del ministro

Gentilissimo,

pur prendendo atto della Sua richiesta, siamo spiacenti di comunicare che, visto il periodo particolarmente ricco di impegni, per la Signora Ministra al momento non è possibile fissare ulteriori impegni in agenda, pur considerando la delicatezza dei temi da Lei evidenziati.

Un cordiale saluto,

La Segreteria

