GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO/2 – ANCHE SECONDO ILVO DIAMANTI, CRESCE IL DISTACCO TRA FRATELLI D’ITALIA E PD: IL PARTITO DELLA MELONI AVREBBE RAGGIUNTO IL 24,6% DEI CONSENSI, QUELLO DI LETTA MANTIENE IL SECONDO POSTO CON IL 22,4%. MA IL DRAMMA PER ENRICHETTO È L’ANTIPATIA CHE SUSCITA NEGLI ITALIANI: NELLA CLASSIFICA DEL GRADIMENTO DEI LEADER È MOLTO AL DI SOTTO DI CONTE E DELLA “DUCETTA”. MA IL PREFERITO RESTA MARIO DRAGHI…

ilvo diamanti

Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per “la Repubblica”

[…] Il sondaggio condotto da Demos per l'Atlante Politico, pubblicato oggi su Repubblica , di-mostra come la figura del capo del governo emerga, se possibile, rafforzata, da questa crisi. E appaia l'unico vincitore annunciato dalle prossime elezioni, alle quali non parteciperà. Direttamente. Il consenso nei confronti del governo mantiene, infatti, un livello elevato e in lieve crescita. Prossimo ai due terzi dell'elettorato. Per la precisione: 64%.

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA

Inoltre, fra i leader, Draghi risulta, di gran lunga, il più apprezzato. La fiducia nei suoi riguardi, infatti è al 67%. Giuseppe Conte appare indebolito da questa scelta. Seppur di poco. Come tutti gli altri leader politici. Compresa la stessa Giorgia Meloni. Che, tuttavia, guida il primo partito, per consensi. Come avviene, ormai, da alcuni mesi.

FdI, infatti, ha raggiunto il 24,6%, rafforzando il suo vantaggio sugli altri partiti. Per primo il Pd, che, comunque, tiene la posizione. E sale un poco, rispetto al mese precedente. Mentre il M5S appare "premiato" da quanti volevano la crisi di governo e sale, a sua volta, di oltre 2 punti. Così, diviene il principale soggetto di opposizione.

GIORGIA MELONI MARIO DRAGHI BY DE MARCO

E supera la Lega, che scende di poco: 1 punto. Insieme a FI e ai FdI, però, la Lega delinea i confini di una coalizione di Centro-Destra sicuramente forte. Oltre il 44%. In grado di ottenere una larga maggioranza in Parlamento. E, dunque, di governare. Come prevedono 6 italiani su 10. Anche se con difficoltà. Perché le differenze fra i partiti di Centro-Destra, sul piano delle politiche interne e sui temi sul piano europeo e internazionale, appaiono significative. Tanto più se venisse "accantonato" l'unico vero "garante", riconosciuto dentro e fuori il Paese. Mario Draghi. In grado, non solo, di mediare fra i partiti, in Italia, ma di garantire loro (e a noi) rappresentanza. Nelle sedi istituzionali ed economiche. In Europa e oltre.

stime elettorali sondaggio demos per repubblica 9 agosto 2022

[…] le principali preoccupazioni che inquietano i cittadini riguardano i temi economici. Questioni rispetto alle quali il Presidente del Consiglio rappresenta una garanzia. Anzi, un Garante. Tra gli aspetti sottolineati dall'indagine di Demos, è significativo il limitato grado di consenso nei confronti dei leader di Centro-Sinistra.

Per primo, il Segretario del PD, Enrico Letta, molto al di sotto rispetto a Giuseppe Conte e a Giorgia Meloni. Ma il favore verso altri "capi" di partito appare ancora più limitato. Soprattutto se si guarda oltre "il campo" (non propriamente "largo") del Centro-Sinistra. I leader del Terzo Polo, Carlo Calenda e Matteo Renzi, oggi appaiono poco "alternativi" (oltre che "attrattivi").

il gradimento dei leader sondaggio demos per repubblica 9 agosto 2022

Lo stesso Luigi Di Maio, dopo essere uscito dal M5S, per "mettersi in proprio" alla testa di Impegno Civico, il suo "partito personale", non sembra aver conquistato uno spazio rilevante. Al contrario, ha perduto un buon grado di sostegno. La fiducia nei suoi confronti, infatti, è scesa dal 36% al 28%. Mentre il partito che guida non è ancora percepito - e neppure indicato - dagli elettori come una effettiva scelta possibile. E utile. […]

valutazioni favorevoli del governo sondaggio demos per repubblica 9 agosto 2022 le previsioni degli italiani sondaggio demos per repubblica 9 agosto 2022 letta meloni MELONI LETTA GIORGIA MELONI ENRICO LETTA 2 mario draghi al meeting di rimini 4 mario draghi con i giovani volontari del meeting di rimini i temi della campagna sondaggio demos per repubblica 9 agosto 2022