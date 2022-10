LA ESSE AL POSTO DELLA EFFE – ESSELUNGA INAUGURA “LAESSE” IN VIA TOMACELLI, DOVE C’ERA LA LIBRERIA FELTRINELLI: APERTO TUTTI I GIORNI FINO ALLE 21, È GRANDE 4MILA METRI QUADRI E HA L’OBIETTIVO DI DIVENTARE UN SUPERMERCATO ZTL, TRA PIAZZA DI SPAGNA E L’ARA PACIS. C’È UNA TERRAZZA CON CENTO POSTI A SEDERE, IDEALE PER APERITIVI E CAFFÈ, MA ANCHE PER PRANZI COMPLETI – GIULIANA CAPROTTI E FRANCESCO MONCADA HANNO TAGLIATO IL NASTRO, I CONIUGI LETTA, LUPI, SILERI E TRONCA SI SONO ATTOVAGLIATI…