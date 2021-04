GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO – GIUSEPPE CONTE VA OSPITE ALLE AGORÀ DI BETTINI PER UN CONFRONTO CON ENRICO LETTA, E VIENE TRATTATO COME SE IL SEGRETARIO DEL PD FOSSE LUI! – LA BATTUTA DI GOFFREDONE CHE CONTINUA A CREDERE NEL COMPLOTTO: “IL GOVERNO CONTE II È MORTO DI FREDDO” – LETTA: “CON CONTE EMPATIA CHE DAREBBE FIDUCIA AI CITTADINI” - LE CHIACCHERE A VUOTO DI “GIUSEPPI”: “LA SINISTRA È ESSERE CONTRO LA CONSERVAZIONE. UNO VALE UNO NON ELIMINA LA COMPETENZA, SUL CAMPO AMPIO NON PARTIAMO DA ZERO” – LA DIRETTA INTEGRALE (VIETATA AI DEBOLI DI CUORE)

Pd: Bettini ironizza, Conte bis finito per colpa del freddo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non ritorno sulla vicenda convulsa della caduta del governo Conte II al quale abbiamo partecipato con convinzione e con risultati.

Non riprendo neppure il tema della convergenza di interessi che ne ha determinato la caduta. Ho capito. Quel governo è morto di freddo". Lo ha detto Goffredo Bettini, della direzione nazionale del Pd, intervenendo all'iniziativa 'Verso le Agorà', ironizzando sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni sulla fine del Conte Bis.

"Alla situazione drammatica che si è così creata, il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato una soluzione di alto prestigio e di indubbia capacità. Il Governo Draghi ci ha permesso di non precipitare nel burrone e noi lo dobbiamo sostenere con convinzione e con le nostre idee. Come stiamo facendo".

Pd: Bettini, dem e 5s si intendano, Iv è su un'altra strada

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Le due grandi forze democratiche e anti sovraniste, il Pd e il M5s, nella loro diversità devono trovare il modo di intendersi, di collaborare e di unirsi in vista delle elezioni politiche".

Lo ha detto Goffredo Bettini, della direzione nazionale del Pd, intervenendo all'iniziativa 'Verso le Agorà', "Mi pare giusto raccogliere, in parte dentro e in parte accanto al Pd, tutte le espressioni del riformismo moderno; sia di quelle più radicali come di quelle più moderate e di stampo liberale - ha aggiunto - L'allargamento del campo democratico è indispensabile.

Il confine dentro il quale dobbiamo ragionare, con totale apertura e schiettezza, è quello dell'insieme delle componenti anti sovraniste nella politica italiana" ma senza "ridare fiato alle forze che svolgono un ruolo di costante disturbo, con posizioni ideologiche astratte, al solo fine di rafforzare il proprio orticello di partito.

Credo che Renzi nei mesi passati, nonostante i nostri sinceri sforzi per un dialogo unitario, abbia scelto questa strada. Che rischia di essere imitata da altri". "La cosa che mi interessa qui sottolineare - ha aggiunto - è come questi due decolli paralleli" di Pd e M5s "debbano avere chiaro un obiettivo comune di unità, a partire dove è possibile alle prossime elezioni amministrative. Mantenendo tuttavia una loro connotazione netta e distinta".

C.sinstra: Conte, su campo ampio non partiamo da zero

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Avete delineato un campo ampio per poter affrontare un progetto condiviso che possa risultare competitivo in vista delle prossime elezioni politiche. Non partiamo da zero ma partiamo da un'esperienza condivisa sul campo". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa 'Verso le agorà' con Enrico Letta.

M5s: Conte, a giorni risolviamo nodo piattaforma

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ancora qualche giorno e completeremo questo grande percorso costituente, risolvendo questioni, come quella del chiarimento sulla piattaforma digitale. La responsabilità' politica deve essere distinta dalla gestione tecnica della piattaforma". Lo ha detto Giuseppe Conte, intervenendo all'iniziativa "Le Agora' con Enrico Letta.

Conte, non lasciare ad altro campo questione fiscale

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "La riforma fiscale è di tutti: abbassare le tasse non è di destra o di sinistra. I cittadini tutti ci chiedono un fisco amico e non possiamo pensare che un blocco sociale possa essere lasciato all'altro campo". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa 'Verso le agorà' con Enrico Letta. (ANSA).

Conte, serve attenzione per autonomi e Pmi

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ci sono settori che hanno sofferto di più in questa pandemia rispetto ad altri blocchi, come il pubblico impiego, che sono stati più garantiti: ma è chiaro che dedico molta attenzione alle Pmi, ai lavoratori autonomi". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa 'Verso le agorà' con Enrico Letta. (ANSA)

M5s: Conte, "uno vale uno" non elimina la "competenza"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il principio dell'uno vale uno non può significare che per investire di responsabilità le persone per incarichi istituzionali non occorrano competenze e capacità a ricoprire quel ruolo. Ma noi abbiamo esperienza e capacità e questo ci fortifica". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa 'Verso le agorà' con Enrico Letta.

Pd: Letta, con Conte empatia che darebbe fiducia cittadini

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Io immagino tuti e tre, io, Giuseppe ed Elly, in una piazza grande, davanti a tanti elettori. La gente capirebbe che siamo persone che si stimano e che vorrebbero costruire qualcosa per il futuro, che rappresentano modalità diverse ma che sarebbero in grado di rappresentare una forma di empatia e di stima reciproca, che consentirebbe ai cittadini italiani di avere fiducia in noi. Cito Elly e Giuseppe, ma credo che si dovrebbe allargare il campo ad altri soggetti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'incontro on line 'Verso le Agorà', con Giuseppe Conte ed Elly Schlein

M5s: Conte, è di sinistra essere contro la conservazione

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Destra e sinistra? Io affronto il tema con pragmaticità: nel dibattito politico hanno perso le loro originarie collocazioni, prima erano concetti imprescindibili per ogni narrazione politica" Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa 'Verso le agorà' con Enrico Letta dove ha aggiunto: il "M5s potrebbe rivelarsi una forza politica senz'altro di sinistra. Se la destra è conservazione, M5s è stata la forza più determinata a modernizzare il Paese".