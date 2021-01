GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO: ZINGA AL QUIRINALE SCAPPA SENZA ACCETTARE DOMANDE, NON PRIMA DI AVER LODATO IL “SUO” CONTE: “È UN PUNTO DI SINTESI E EQUILIBRIO AVANZATO” – “SOSTENIAMO UN INCARICO PER UN GOVERNO CON UN’AMPIA E SOLIDA BASE PARLAMENTARE. LE PRIORITÀ? PANDEMIA, VACCINI, RECOVERY FUND E… LEGGE PROPORZIONALE” (AGAIN)

1 – Consultazioni: Pd, preoccupati per crisi in ore difficili

nicola zingaretti al quirinale

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo manifestato al presidente Mattarella una grande preoccupazione per l'apertura della crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).

2 – Zingaretti, Pd sostiene incarico a Conte, è punto sintesi ++

conte zingaretti

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo indicato la disponibilità a sostenere un incarico al presidente Conte che anche nell'ultimo voto di fiducia si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, al termine delle consultazioni al Quirinale.

3 – Consultazioni: Pd, riforme e legge elettorale proporzionale

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Combattere la pandemia, continuare la campagna vaccinale, attivare il recovery fund, mettere in sicurezza e rilanciare scuola, università e sistema sanitario, varare una riforma per moderne politiche attive del lavoro e varare riforme che diano efficienza allo Stato a cominciare da una legge elettorale di stampo proporzionale". Lo ha detto Nicola Zingaretti del Pd al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).

MEME SU SERGIO MATTARELLA

4 – Zingaretti, governo abbia ampia e solida base parlamentare ++

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Pd ha comunicato di sostenere l'incarico al presidente uscente Giuseppe Conte "per un governo che possa contare su un'ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista, che sia in grado di affrontare le emergenze della pandemia e che realizzi con riforme istituzionali quella macchina pubblica in grado di far ripartire il Paese". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni al Colle.

LA DELEGAZIONE PD AL QUIRINALE

5 – Zingaretti,soluzione crisi rapida per uscire da momento buio

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Pd si farà carico con lealtà e responsabilità di questa missione per uscire a testa alta da questo momento buio che noi abbiamo contrastato". Lo dice Nicola Zingaretti leggendo una dichiarazione dopo le consultazioni al Quirinale. "Auspichiamo una soluzione della crisi in tempi rapidi", aggiunge.

