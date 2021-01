La Stampa.it

SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO 2 - SPARATORIA

Situazione senza precedenti a Washington, dove gruppi di manifestanti pro Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all'interno del complesso di Capitol Hill, dove il Congresso era riunito per certificare l'elezione di Joe Biden. Senatori e deputati sono stati evacuati dall'aula, dopo aver ricevuto dagli addetti alla sicurezza l'ordine di indossare maschere antigas. «La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti. Il Presidente fermi questo attacco alla democrazia», ha dichiarato Joe Biden.

Al Congresso arrivati agenti anti-sommossa e Fbi

Agenti in tenuta antisommossa sono arrivati di fronte a Capitol Hill. Lo riporta la Cnn che dall'inizio dell'attacco del Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump ha sottolineato l'assenza di un apparato di sicurezza adeguato. Intanto, all'interno dell'edificio sono arrivate squadre dell'Fbi e dell'Atf per verificare l'eventuale presenza di ordigni.

Trovato un esplosivo vicino al Campidoglio. Pacco sospetto nella sede dei democratici

Un dispositivo esplosivo improvvisato è stato rinvenuto vicino al Congresso. Lo riporta Nbc, sottolineando che non è ancora chiaro dove sia stato trovato esattamente. Intanto la sede del partito democratico a Washington è stata evacuata per un pacco sospetto. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Casa Bianca ordina l’invio della Guardia nazionale

«Su ordine del presidente Donald Trump, la Guardia Nazionale è in arrivo insieme ad altri servizi di protezione federali. Ribadiamo l'appello del presidente Trump contro la violenza e rimanere pacifici». Lo ha scritto su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany.

Pentagono: attivata l’intera Guardia Nazionale

L'intera Guardia Nazionale di DC è stata attivata dal dipartimento della Difesa a seguito dell'attacco di Capitol Hill. «La Guardia di DC è stata mobilitata per fornire sostegno alle forze dell'ordine», ha detto il portavoce del Pentagono, precisando che il segretario alla Difesa ad interim, Miller, «è in contatto con la leadership del Congresso».

Polizia con le pistole puntate in Campidoglio

Intanto all’interno del Congresso gli agenti hanno cercato di impedire l’ingresso dei manifestanti nell’Aula dove era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden impugnato pistole e utilizzando lacrimogeni. Le immagini diffuse dalle agenzie di stampa mostrano agenti con le pistole spianate e puntate verso vetri rotti dall'esterno, con tutta probabilità dai manifestanti pro-Trump.

Donna ferita dentro al Campidoglio. Diversi agenti feriti

C'è almeno una persona ferita da colpi di pistola dentro al Campidoglio di Washington: non si capisce se si tratti di una sostenitrice di Trump o un membro dello staff del Congresso. Una donna è stata portata via in una barella: sarebbe in gravi condizioni. Mentre, secondo la Cnn, diversi agenti sono rimasti feriti nelle proteste. Almeno uno di loro sarebbe stato trasportato in ospedale.

L’irruzione nella Camera dei Rappresentanti

I manifestanti hanno fatto irruzione nell'aula della Camera dei Rappresentanti. La tensione è altissima. Uno dei sostenitori di Trump è riuscito ad entrare nell'aula del Senato ea sedersi sullo scranno di Mike Pence, che come presidente della Camera alta ha il ruolo di certificare la vittoria di Joe Biden. Lo mostrano le immagini della Cnn.

Evacuato Pence. Harris resta nel Campidoglio: "È al sicuro"

Il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, è stato evacuato da Capitol Hill. Lo riferisce la Cnn. Dentro al Campidoglio resta la vicepresidente eletta Kamala Harris, ma il suo staff fa sapere che è al sicuro.Joe Biden, è stato evacuato da Capitol Hill. Lo riferisce la Cnn. Dentro al Campidoglio resta la vice-presidente eletta Kamala Harris, ma il suo staff fa sapere che è al sicuro.

Sospesa la seduta per la conferma della vittoria di Biden

Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste, mentre il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall'aula del Senato.

Washington proclama il coprifuoco

La sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18 (la mezzanotte italiana) a seguito delle proteste dei fan di Donald Trump contro la certificazione della vittoria di Joe Biden.

Trump su Twitter: "Restate pacifici!"

Intanto su Twitter il presidente uscente ha lanciato un appello ai manifestanti: «Restate pacifici!». «Per favore, sostenete la polizia e le forze dell'ordine, sono davvero dalla parte del nostro Paese». «Il voto è rubato ma ora andate a casa» ha aggiunto il presidente Usa

Pelosi e McConnell chiedono a Trump fermare proteste

I leader di Camera e Senato, la democratica Nancy Pelosi e il repubblicano Mitch McConnell chiedono a Donald Trump di fermare le proteste, esortando i suoi sostenitori a lasciare Capitol Hill dove hanno fatto irruzione.

Appello anche di Donald Trump junior

Anche Donald Trump junior, il figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha invitato alla calma i manifestanti che preso hanno d'assalto il Congresso. «Questo è sbagliato e non è quello che siamo», scrive Trump Jr su Twitter, «siate pacifici e usate i diritti che vi sono garantiti dal primo emendamento ma non iniziate a comportarvi come l'altra parte. Abbiamo un Paese da salvare e questo non aiuta nessuno».

Evacuati altri due edifici

Poco prima altri due edifici erano stati evacuati semper per le proteste dei sostenitori di Donald Trump: il Madison e il Cannon Building. La polizia ha ordinato l'evacuazione del palazzo di Madison. Agli occupanti della Cannon House è stato chiesto di prendere i kit di emergenza e raggiungere il tunnel di collegamento con un edificio vicino.

Anche il palazzo del Congresso della Georgia sarebbe sotto assedio

Secondo quanto indicato dai media americani, un gruppo di sostenitori pro Trump è radunato nei pressi dell'edificio, costringendo l'evoluzione del segretario di stato Brad Raffensberger e del suo staff.

Le reazioni

«Scene scioccanti a Washington DC. Il risultato di queste elezioni democratiche deve essere rispettato». Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su Twitter.

