LA GUERRA CONTINUA: IL MINISTERO DELL’INTERNO HA CHIESTO ALL’AVVOCATURA DELLO STATO DI PRESENTARE RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO L’ORDINANZA CHE HA ANNULLATO IL TRASFERIMENTO DEI MIGRANTI IN ALBANIA IL 18 OTTOBRE – I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI ROMA, CHE HANNO EMESSO LA SENTENZA AVEVANO GIÀ INTERPELLATO LA MASSIMA CORTE PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA…

1. VIMINALE DÀ MANDATO AD AVVOCATURA, RICORSI CONTRO ORDINANZE

MATTEO PIANTEDOSI GIORGIO MELONI

(ANSA) - Il ministero dell'Interno ha dato mandato all'Avvocatura di Stato per presentare il ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri.

2. GIUDICI ROMA INTERPELLARONO CASSAZIONE SU PAESI SICURI

(ANSA) - I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno rivolto, oltre un mese fa, un interpello alla prima sezione civile della Cassazione, affinché si pronuncino in merito alla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesi sicuri stilata dal ministero degli Esteri.

MEME GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

La richiesta, di cui oggi parla il Messaggero, è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre.

3. OPPOSIZIONI, MELONI VENGA IN AULA SU ALBANIA,"DL FANTASMA"

(ANSA) - La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ha chiesto in Aula "un'informativa urgente della presidente Meloni sul decreto fantasma licenziato ieri dal Cdm", "il decreto Albania".

"Meloni venga in Aula a spiegare cosa sta scritto in quel decreto, cosa può aggiungere al diritto europeo che è chiaro e vi dice che non si possono rimpatriare persone se i paesi non sono sicuri in tutte le loro parti", ha aggiunto. Anche Avs ha chiesto per voce di Francesca Ghirra "un'informativa urgente a Meloni sull'applicazione del protocollo Italia-Albania". Alla richiesta di "chiarimento" si è associato anche il M5s con Alfonso Colucci.

IL DECRETO LEGGE SUI PAESI SICURI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA SERGIO MATTARELLA E GIORGIA MELONI - MIGRANTI - VIGNETTA ELLEKAPPA vertice sui migranti di 10 paesi ue - giorgia meloni ursula von der leyen migranti in albania - vignetta by vukic