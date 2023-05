LA GUERRA ALLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR SPACCA IL GOVERNO – DA UNA PARTE CI SONO I “FALCHI” FAZZOLARI E FITTO, CHE VOGLIONO UN EMENDAMENTO PER RIDURRE I POTERI DI CONTROLLO DEI GIUDICI CONTABILI SULLE OPERE DEL RECOVERY. DALL'ALTRA LE “COLOMBE”, GUIDATE DAL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE NON VOGLIONO ANDARE ALLO SCONTRO CON UN ORGANO COSTITUZIONALE – IN SETTIMANA È PREVISTO UN INCONTRO A PALAZZO CHIGI CON UNA DELEGAZIONE DELLA CORTE...

Il giorno e l’orario saranno fissati nelle prossime ore, dopo aver incrociato le agende […] una delegazione della Corte dei conti sarà ricevuta in settimana a Palazzo Chigi. Dopo giorni di tensioni, culminate ieri con «lo sconcerto e lo stupore» dell’Associazione dei magistrati della Corte per «le possibili iniziative estemporanee» da parte del governo, ritenute «gravemente lesive del principio di autonomia e indipendenza della magistratura».

Il riferimento è alla cancellazione del controllo concomitante sul Pnrr, come ipotizzato da alcuni esponenti del governo, ma anche alla proroga dello scudo che limita il danno erariale ai casi di dolo o di estrema inerzia delle amministrazioni.

Bisogna partire dalle idee contrapposte che stanno maturando all’interno dell’esecutivo per inquadrare il senso dell’incontro a Chigi. Perché l’ala intransigente che vorrebbe ridurre i poteri di controllo dei giudici contabili, capeggiata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, non vuole ammorbidire la linea. Con lui c’è Raffaele Fitto, il ministro con la delega al Pnrr.

Entrambi spingono per passare subito, già oggi, dalle parole ai fatti, con l’invio in Parlamento di due emendamenti al decreto per le assunzioni nella Pubblica amministrazione. Per mettere nero su bianco lo stop ai poteri della Corte sul Piano di ripresa e resilienza. […]

Ma ci sono anche le colombe, dentro il governo. La posizione del sottosegretario Alfredo Mantovano è decisamente più sfumata rispetto a quella di Fazzolari, come spiega bene la disponibilità offerta nelle scorse settimane alla Corte per l’avvio di un tavolo sul tema dello scudo. E non è il solo nelle stanze della presidenza del Consiglio.

Poi ci sono i pontieri, che vogliono dare senso all’appuntamento a Palazzo Chigi, arrivando a una mediazione con la magistratura contabile. Per questo - è il ragionamento che fanno - sarebbe più opportuno presentare gli emendamenti dopo l’incontro. Ma a prevalere, ieri sera, è stata la linea massimalista.

Non per questo le colombe si sono fatte da parte. Gli emendamenti potranno essere riformulati, se non addirittura ritirati, aggiustando così il tiro. I tempi in Parlamento, però, sono risicati. […]

