30 giu 2022 08:18

UNA GUERRA INFINITA – LA CASA BIANCA ALLONTANA OGNI IPOTESI DI TREGUE: “GLI ALLEATI DELLA NATO RITENGONO CHE IL CONFLITTO IN UCRAINA SI PROTRARRÀ PER I PROSSIMI MESI E POTREBBE DURARE FINO AL 2023” – PUTIN AZZANNA: “LA RUSSIA RISPONDERÀ SE LA NATO DISPIEGHERÀ TRUPPE E INFRASTRUTTURE IN FINLANDIA E SVEZIA. I RAPPORTI CON HELSINKI E STOCCOLMA? TRA NOI È ANDATO TUTTO BENE, MA ORA POTREBBERO ESSERCI DELLE TENSIONI. DI CERTO CI SARANNO: È INEVITABILE SE C'È UNA MINACCIA PER NOI"