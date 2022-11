GUERRA O PACE? DITE A PUTIN CHE ZELENSKY SARÀ PRONTO A NEGOZIARE CON LA RUSSIA SOLO DOPO CHE VERRANNO LIBERATE ANCHE LE REPUBBLICHE DI DONETSK E LUGANSK – LE SIRENE ANTIAEREO SUONANO IN TUTTA L'UCRAINA: L'ALLARME DOPO IL DECOLLO DI CACCIA MILITARI DALLA BIELORUSSIA - E NELL’ANGELUS IL PAPA TORNA A PARLARE DI “TERZA GUERRA MONDIALE”

1 - “IL PAPA: "E' TERZA GUERRA MONDIALE. DOBBIAMO CHIEDERCI COSA POSSIAMO FARE"

Da www.repubblica.it

volodymyr zelensky

"Cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Ce lo chiediamo" ma in ogni caso "bisogna non fuggire". "Oggi ognuno di noi si deve interrogare davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tanta gente. Posso sprecare i miei soldi, la mia vita e il senso della mia vita senza il coraggio di andare avanti?". Così Papa Francesco parlando a braccio nel corso dell'omelia in occasione della Santa Messa per la VI Giornata Mondiale dei Poveri.

2 - KIEV: "MOSCA SARÀ PRONTA A NEGOZIARE DOPO CHE VERRANNO LIBERATE LE REGIONE DI DONETSK E LUGANSK"

Da www.repubblica.it

MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY

La presidenza ucraina ritiene che la Russia sarà effettivamente pronta a negoziare la pace e ritirare le sue truppe dal Paese dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk: lo scrive su Twitter il consigliere del presidente Mykhailo Podolyak.

"Politicamente e psicologicamente, la Russia non è ancora matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk", ha affermato Podolyak, aggiungendo che ora il sostegno alla guerra nella stessa Russia sta "rapidamente cadendo verso il basso". Tutti "dall'oligarca al calzolaio" si stanno formando l'opinione che "è ora di finirla".

3 - ALLARME AEREO IN TUTTA L'UCRAINA: CACCIA DALLA BIELORUSSIA

Da www.repubblica.it

L'allarme aereo è stato dichiarato in l'Ucraina questa mattina dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso di un MiG-31K, in grado di trasportare missili Kinzhal e di un altro caccia. Lo scrive Unian. I cittadini sono stati invitati ad andare immediatamente nei rifugi e rimanere al sicuro fino alla conclusione dell'allarme.

