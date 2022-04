LA GUERRA DELLE SANZIONI - IL G7 HA ANNUNCIATO NUOVE MISURE ECONOMICHE CONTRO LA RUSSIA: È STATO CONCORDATO DI VIETARE “NUOVI INVESTIMENTI IN SETTORI CHIAVE, COMPRESO QUELLO ENERGETICO”, OLTRE AD AMPLIARE I DIVIETI ALL’EXPORT DI DETERMINATI BENI - IL CONGRESSO AMERICANO INTANTO APPROVA IL DIVIETO DI IMPORTAZIONI DI PETROLIO, GAS E CARBONE RUSSI…

G7, nuove sanzioni economiche e finanziarie contro Mosca

vladimir putin joe biden ginevra

(ANSA-AFP) - Il G7 ha annunciato nuove sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia. Lo si legge in un comunicato. I leader del G7, denunciando le "terribili atrocità da parte delle forze armate russe" contro i civili in Ucraina, hanno concordato di vietare "nuovi investimenti in settori chiave dell'economia russa, compreso il settore energetico", oltre ad ampliare i divieti all'esportazione di determinati beni e ad ulteriore giro di vite su banche e società statali russe, si legge in una dichiarazione dei leader.

ripristino dei cavi di comunicazione tra edifici distrutti di bucha

Che hanno anche promesso di aumentare le misure "contro le elite e i loro familiari che sostengono il presidente Putin nel suo sforzo bellico".

G7, sicurezza alimentare a rischio per aggressione Putin

(ANSA) - "La guerra di aggressione del presidente Putin sta causando sconvolgimenti economici globali" e "il suo impatto sul settore alimentare ucraino mette la sicurezza alimentare globale in forte difficoltà, della quale Putin e i suoi complici hanno piena responsabilità".

Lo comunicano i leader del G7 in un comunicato, promettendo di affrontare le conseguenze della "crisi globale della sicurezza alimentare" con "uno sforzo congiunto con gli organismi internazionali" fra cui il Programma alimentare mondiale, le banche di sviluppo multilaterali e e le istituzioni finanziarie multilaterali.

mariupol

Sì del Congresso Usa al divieto d'import energia da Mosca

(ANSA) - Il Congresso approva il divieto di importazioni di energia - petrolio, gas e carbone - dalla Russia. Dopo il via libera all'unanimità del Senato, la Camera ha dato il via libera alla misura con 413 voti a favore e 9 contrari. Il provvedimento va ora al presidente Joe Biden per la firma.

Congresso Usa revoca a Mosca i privilegi commerciali

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

(ANSA) - Il Congresso americano revoca alla Russia la clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia.

Dopo il via libera del Senato, anche la Camera ha approvato il provvedimento che revoca alla Russia i privilegi commerciali e con il quale gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca.

mariupol le immagini di borodyanka distrutta in ucraina 7 le immagini di borodyanka distrutta in ucraina 9

LE TENSIONI IN UCRAINA VISTE DA OSHO PUTIN E BIDEN putin biden