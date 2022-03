“A DRAGHI SERVIREBBE UN GIANNI LETTA” – PER EVITARE CHE LA MAGGIORANZA RISCHI DI SALTARE A OGNI VOTAZIONE, SERVIREBBE UN MEDIATORE CHE STEMPERI LA TENSIONE - MARIOPIO HA IRRIGIDITO IL SUO ATTEGGIAMENTO GIA’ POCO INCLINE A MEDIAZIONI (NE È PROVA NEL BRACCIO DI FERRO CON IL CENTRODESTRA SULLA RIFORMA FISCALE) – DRAGHI PROVA A FAR CAPIRE AI CAPETTI DELLA MAGGIORANZA CHE LE “CONDIZIONALITÀ” DEL PNRR NON SONO COME LE “RACCOMANDAZIONI” DELLA COMMISSIONE: LE RIFORME VANNO FATTE, E SECONDO LE SCADENZE STABILITE. O LE RISORSE EUROPEE NON ARRIVANO…