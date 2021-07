GUERRE STELLATE – UN GRUPPO DI ELETTI CON IL M5S HA DIFFIDATO IL COMITATO DI GARANZIA DEL MOVIMENTO A RICONSEGNARE I DATI ALLA PIATTAFORMA ROUSSEAU PER CONSENTIRE L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO, COME ORDINATO DA BEPPE GRILLO…

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Un gruppo di eletti con il M5s ha diffidato il Comitato di Garanzia del Movimento a procedere con le attività di riconsegna dei dati alla piattaforma Rousseau, per poter avviare le procedure per la nomina della leadership collettiva sulla vecchia piattaforma.

L'atto legale segue l'ultimatum dettato ieri da Beppe Grillo a Vito Crimi a riconsegnare i dati.

Nell'atto i sottoscrittori, tra cui figura la consigliera regionale laziale Francesca De Vito, il consigliere napoletano ed ex candidato sindaco Matteo Brambilla e la ex probivira Raffaella Andreola, "invitano e diffidano" il Comitato di garanzia, il suo presidente e i suoi membri, "a porre in essere quanto necessario per procedere agli adempimenti prodromici alle votazioni per consentire l'elezione dei componenti del Comitato direttivo tramite voto sulla piattaforma Rousseau".

Gli stessi diiffidano inoltre il presidente del Comitato di Garanzia ad "astenersi dall'avviare le procedure per eventuali modifiche statutarie diverse da quelle indicate dagli Stati Generali". I ricorrenti si riservano quindi di "adire le competenti sedi giudiziarie, anche in via risarcitoria, per lesione dei diritti associativi e politici dei sottoscritti, in caso di inottemperanza".

