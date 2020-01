LA GUSTOSISSIMA CLASSIFICA DEI REDDITI DEI POLITICI CI REGALA ALCUNE PERLE: COME LA “DIMENTICANZA” DI LUIGI DI MAIO, CHE MENTRE CHIEDE AI PARLAMENTARI GRILLINI MOROSI DI METTERSI IN REGOLA SI È SCORDATO DI RENDERE PUBBLICA LA SUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, COSÌ COME ROBERTO FICO – CONTE HA CHIUSO TUTTI GLI INCARICHI E NEL 2019 SUPERA IL MILIONE DI IMPONIBILE. RENZI SCHIZZA A 800MILA – LA VECCHIA GOLF DEL MINISTRO D’INCÀ, LE 30 PROPRIETÀ IMMOBILIARI DI GIULIA BONGIORNO E I BOND USA DELLA MADIA

Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Soldi, terreni, auto d' epoca, obbligazioni di Stato Usa e una vecchia passione tricolore: il mattone, tanto mattone, fortissimamente mattone. Ecco le dichiarazioni dei redditi 2019 (per l' anno fiscale 2018) dei politici italiani. Il primo, ovvio, è sempre lui: Silvio Berlusconi.

Il premier vola

Entrato a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha emesso fatture per chiudere tutti gli incarichi pendenti. E il suo reddito 2019 è schizzato in alto, con un imponibile di 1.155.229 euro. Quasi 800 mila euro in più del 2018. Nel suo patrimonio anche una casa a Roma e una Jaguar d' epoca, modello XJ6, immatricolata nel 1996.

Il Cavaliere vale 48 milioni

Non è più senatore, ma come leader politico resta il più ricco. Silvio Berlusconi si conferma in cima anche nel 2019 con 48.022.126 euro. Rispetto all' anno precedente, "perde" circa 2 milioni 800 mila euro.

Ministri: il più ricco è Franceschini, maluccio Amendola

Nel Conte bis il più ricco è Dario Franceschini: 200.767 euro di imponibile nel 2019. Il più povero è Enzo Amendola, attualmente ministro degli Affari europei: 45.753 euro e il 50% di una casa a Roma. Il podio: Lamorgese e le sue sette case, poi il grillino Bonafede Tornando alla classifica dei ministri: al secondo posto c' è Luciana Lamorgese con 160.876 euro e la comproprietà di sette fabbricati tra Roma, Potenza e Milano, oltre ad azioni e derivati in quattro società e a una Toyota Aygo.

Terzo Alfonso Bonafede con 153.832 euro, una casa a Firenze e una Mercedes classe B. Seguono Lorenzo Guerini con 131.914 euro, la 5S Nunzia Catalfo con 115.290 e l' altro grillino Sergio Costa con 104.271. E poi gli altri: Roberto Gualtieri (104.134), Francesco Boccia, (99.643) Fabiana Dadone (98.471), Federico D' Inca (95.863), Teresa Bellanova (94.445), Paola De Micheli, (93.053 euro) e un nuovo acquisto di fondi d' investimento Mediolanum, Vincenzo Spadafora (84.340), Giuseppe Provenzano (81.245), Roberto Speranza (77.762) Stefano Patuanelli (63.965). Si segnala infine il viceministro alla Salute Pierpaolo Silieri con 199.546 euro.

Di Maio smemorato

Manca la dichiarazione di Luigi Di Maio, così come quella di un altro 5Stelle, Roberto Fico. Una dimenticanza, ma anche un paradosso in tempi in cui il Movimento chiede ai parlamentari morosi di mettersi in regola con le restituzioni.

Un cdm da "rottamare"

I ministri non brillano per parco motori. Spicca, si fa per dire, una vecchia Volkswagen del 1999 di D' Incà e il motorino Piaggio Beverly del 2004 rottamato da Patuanelli. Al senatore 5S rubano due moto Nel patrimonio 2019 del senatore 5S Mario Michele Giarrusso mancano all' appello due moto: rubate entrambe, scrive lui nella dichiarazione.

Salvini e le azioni della società lussemburghese

Matteo Salvini ha un reddito di 70.173 euro: meglio dei 13.228 del 2018. Mantiene le sue azioni Enel, A2A e Acea, ma riduce a 1.112,991 quelle di "Bg Selection Sicav", società di gestione lussemburghese.

Renzi perde la segreteria ma riempe il portafoglio

Nell' anno fiscale 2018 Matteo Renzi rinuncia anche alla segreteria del Pd, ma dichiara 796.281 euro (grazie alla cessione della sua metà di un immobile e alla liquidazione della Digistart Srl): molto meglio dell' anno prima, quando lasciato Palazzo Chigi si era fermato a 29.315 euro.

Bongiorno "immobiliarista"

La leghista Giulia Bongiorno può contare su un reddito di 2.403.772. Ma il fiore all' occhiello è il suo patrimonio immobiliare: quattro fabbricati a Roma, uno a Palermo, uno a Cefalù, altri sette in comproprietà sempre a Palermo. E ancora, due nude proprietà a Roma, sette nel capoluogo siciliano (una in comproprie-tà), un' altra a Cefalù, e ulteriori sette depositi.

Meglio con il Milan, ma a Galliani resta la casa in Brasile

Passare dalla guida del Milan al Senato della Repubblica non fa bene al portafoglio di Adriano Galliani: nel 2019 dichiara 552.509, mentre l' anno prima aveva toccato quota 10.698.939. Tra le proprietà, l' usufrutto di un fabbricato in Brasile.

Gli altri Paperoni di FI

C' è il solito Antonio Angelucci al top della classifica dei deputati con 5.105.187 euro, un milione meno del 2018. Manca ancora la dichiarazione del senatore azzurro Nicolò Ghedini ( l' anno scorso vantava anche nove case a Padova ). Non è di Forza Italia, ma guadagna bene il capogruppo dem Andrea Marcucci: 663.859 euro, sei case di proprietà e altre quattro in comproprietà in Toscana. Ha ruoli, inoltre, in nove società.

Il Monopoli di Ceppaloni

Sandra Lonardo Mastella, moglie di Clemente, ha dieci case a Ceppaloni. Oltre a sedici terreni. Dove? Ovvio, a Ceppaloni.

Madia e i bond del Tesoro Usa

La deputata Pd Marianna Madia segnala l' acquisto di un treasury bond - un' obbligazione del Tesoro Usa da 115 mila dollari, circa 100 mila euro, con scadenza novembre 2020.