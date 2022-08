HA FATTO BENE CALENDA AD ALLEARSI CON IL PD? DAI COMMENTI DEI SUOI SOSTENITORI SULLA PAGINA FACEBOOK DI AZIONE, NON SI DIREBBE - “ALLA FACCIA DI TUTTO QUELLO CHE AVEVI DETTO CARLÈ…”, “DA ISCRITTA AD AZIONE, SONO MOLTO DELUSA.SONO STANCA DI VOTARE TAPPANDOMI IL NASO”, “BLA BLA BLA, CALENDA CI ALLA FINE TU SARAI ALLEATO CON DI MAIO”, “ALLORA SIAMO IN SQUADRA CON FRATOIANNI. ANDRO' AL MARE IL 25 SETTEMBRE”, “STAMPELLA DEL PD”, “I TERRITORI CHIEDEVANO IL CORAGGIO DI ANDARE DA SOLI”, “CALENDA PERDERÀ PIÙ VOTI DI QUANTI NE TROVERÀ”

Dalla pagina facebook di Azione

ENRICO LETTA CARLO CALENDA

Luca Steffenoni

E anche questa alternativa ce la siamo giocata, che tristezza.

Alessandro Dumini

Vorrei sapere come si concilia questo accordo con la proposta di Letta di un “bonus” (mancia elettorale) di 10.000 euro da elargire a i giovani finanziato attraverso un aumento delle tasse di successione. Gradita una risposta

Warner Vitali

Delusione totale. Eri l’unico a cui avrei dato il mio voto. Bene, domenica libera !!

ENRICO LETTA E CARLO CALENDA

Guglielmo Maria Pepoli

Poteva nascere qualcosa di nuovo in questo Paese. Sarà per la prossima. Mi spiace molto per gli ex forzisti che non potranno candidarsi negli uninominali, equiparati a tutta la marmaglia ex grillina. È andata così.

Simona Fanelli

Mai qualcosa di nuovo, ma sempre d'antico, l'usato sicuro, si poteva sperare in una botta di coraggio e invece anche stavolta niente da fare, addio alla rinnovata voglia di votare

Emilia Marcacci

Alla faccia di tutto quello che avevi detto Carlè..

enrico letta carlo calenda

Marco Garbarino

Arrivederci! Un iscritto e un voto di meno ...buona fortuna!

Patrizia Malaspina

Da iscritta ad Azione,sono molto delusa.Sono stanca di votare tappandomi il naso.Dopo 30 anni non voglio più farlo e non lo farò

Lorenzo Ranfino

In coalizione con Di Maio, Speranza, Fratoianni ecc ecc...Ero convinto di votarvi. Addio. Siete stati una delusione

Carlo Attardi

Bla bla bla calenda ci alla fine tu sarai alleato con di maio ?????

benedetto della vedova enrico letta carlo calenda

Alessandro Bergamo

Bene. Il 25 settembre mi reputo libero da impegni. Stavolta ero davvero sicuro di aver trovato davvero una proposta politica condivisibile e interessante, ma mi sbagliavo, ahimè.

Il mio voto nella stessa accozzaglia di Fratoianni e Bonelli, Giggino e … Altro...

Gianluca Conti - Azione

Sono infinitamente e profondamente deluso e demotivato. Ci credevo.

Giuseppe Tedesco

Che delusione!

Enzo Napolitano

benedetto della vedova enrico letta carlo calenda

No caro Calenda oggi hai perso te e tutti quelli che speravano in un polo moderato e innovatore.

Giuseppe Scanu

Calenda alla fine,ma non avevamo dubbi,entrerà in parlamento con Di iMaio e Fratoianni..dategli il premio Giachetti!!

Stefano Borgioli

Allora siamo in squadra con Fratoianni. Ottimo. Prenoto il fine settimana al mare per il 25 settembre.

Paola Manica

Che vergogna! Stampella del PD!

benedetto della vedova enrico letta carlo calenda 2

Antonio Amato

Alleluja. La montagna ha partorito un topolino. Esaú, al confronto di Calenda, era un dilettante. W l'ammucchiata

Giovanni Colella

A differenza di tanti che già si stracciano le vesti, attendo che Calenda ci spieghi bene il contenuto dell'accordo (tanto c'è sempre "un puro più puro che ti epura", cit.)

Christian La Monaca

Hai fatto la cazzata Calenda

Stefania Gander

Che tristezza.

ENRICO LETTA CARLO CALENDA

Sebastian Rambelli

Siete. Purtroppo solo voi.

I territori chiedevano il coraggio di andare da soli per costruire la vera casa dei liberali e progressisti.

Paolo Gilardi

Poteva nascere qualcosa di interessante al Centro e invece avete buttata tutto alle ortiche

Nico Cutrì

Invece io non sono soddisfatto, avete perso il mio voto, non andrò direttamente a votare.

Io non sono socialista ma diciamo un liberale di sinistra, non mi piace il PD e alleandovi con uno come Letta, che ha esordito nella campagna elettorale parland… Altro...

MARIASTELLA GELMINI - CARLO CALENDA - MARA CARFAGNA

Tiziano Bracci

Una delusione…ed ero anche intenzionato a votarvi. Altro che terzo polo!

Francesco Rossano

Ora metteci pure di maio e qualche altro cialtrone simile e siamo a posto !

Giuseppe Siotto

E niente volevo darvi il voto e subito lo avete perso ... coalizione col PD pura vergogna

Francesco Rodella

Come fate a costruire una proposta reale se i vostri programmi politici sono completamente diversi? Altro che alternativa concreta, avete solo dimostrato di essere una accozzaglia basata sull'incoerenza e sulla disonestà intellettuale.

carlo calenda 2

Giovanni Uccello

Grazie Calenda di avermi tolto l'ultimo dubbio...il 25/9 al mareeee

Francesco de Sabato

Ecco fatto. Mo ci diranno meraviglie di questo suq. Ci presenteranno catenine, spezie, qualche piccolo tappeto, pantofole e kaftan spacciandoli per la soluzione miracolosa per il popolo italiano. Perché intendiamoci, loro mettono in prima linea gli ita… Altro...

Lara Bonati

Incredibile. Piú europa e Calenda con il PD. Ciao ciao.

MARIASTELLA GELMINI - CARLO CALENDA - MARA CARFAGNA

Guido Della Frera

Peccato ! Grande occasione persa .

Rileggerei post di calenda del 22 luglio a proposito di cartelli elettorali!!!

Davide Pietrangelo

Mi sono perso la parte in cui per essere contro Putin bisogna per forza essere alleati con il PD

Marco Boldrin

Che tristezza... Avete perso un voto

Giuseppe Corapi

E con tutto il cuore vi dedico una bella risata!

Paolo Nardella

carlo calenda 3

Cari Azionisti con oggi muore il partito di Azione, da delegato nazionale all'assemblea chiederò la convocazione di una assise per vedere se è confermata la fiducia nel segretario. A breve pubblicherò dei video con la verità, purtroppo evidente, di que… Altro...

Biagio Parmaliana

Che delusione - io so cosa sia il PD specie in Sicilia - mi ero tesserato ieri se avessi saputo non l'avrei mai fatto

Nando Paragliola

Che senso ha presentarsi come un partito riformista se poi vi coalizzate con un partito che prova a riformare questo paese da 15 anni stando al governo! Caro Carlo Calenda hai perso un’opportunità di crescita! Spero vivamente che Matteo Renzi faccia la… Altro...

CARLO CALENDA

Tommaso Balderi

Quando Carlo Calenda si renderà conto che con questa "lungimirante mossa" perderà più voti di quanti ne troverà...sarà comunque troppo tardi

Michele Bocchini

Potevate prendervi una grande fetta di astensionisti, ma dopo questo accordo la grande fetta di astensionisti rimarrano tali! Mai col Pd!