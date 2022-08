HABEMUS LISTA! – CONTE HA FINALMENTE RESO NOTO L’ESITO DELLE PARLAMENTARIE FARLOCCHE DEL MOVIMENTO 5 STELLE. MA L’ELENCO NON È DEFINITIVO: LA POCHETTE CON LE UNGHIE DOVRÀ VAGLIARLO E APPROVARLO (LA FAMOSA DEMOCRAZIA DIRETTA. DA LUI) – PEPPINIELLO È CAPOLISTA IN LOMBARDIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA. LA APPENDINO NEI 4 COLLEGHI DEL PIEMONTE. DE RAHO IN EMILIA ROMAGNA E CALABRIA, SCARPINATO E PATUANELLI AL SENATO, I PULCINI TURCO, RICCIARDI E TODDE…

giuseppe conte 1

ELEZIONI: M5S PUBBLICA LISTA CANDIDATI E PARLAMENTARIE

(ANSA) - Il M5s ha reso noto l'esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato.

L'annuncio sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

cafiero de raho foto di bacco

ELEZIONI: CONTE CAPOLISTA IN 4 REGIONI PER LA CAMERA

(ANSA) - Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). E' quanto si legge nelle liste dei candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati pubblicate questa notte sul sito del Movimento.

ELEZIONI: M5S,CANDIDATI CAMERA APPENDINO, CAFIERO DE RAHO, COSTA

(ANSA) - L'ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte per il M5s. In Lombardia , oltre a Giuseppe Conte, sono capolista anche Alessandra Todde (capolista pure in Sardegna) e il fratello di Giorgio Sorial, Samuel.

GIUSEPPE CONTE AFFIGGE IL SIMBOLO DEL M5S AL VIMINALE

L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell'Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria. Sergio Costa correrà come capolista nel secondo collegio Campania 1.

Tra i capolista per la Camera figurano anche i vicepresident M5s Riccardo Ricciardi in Toscana e Michele Gubitosa in Campania 2 (secondo collegio).I candidati nel listino di Conte Livio De Santoli , architetto, ed Alfonso Colucci, notaio, corrono nel Lazio 1 (primo e secondo collegio). Lo si legge nelle liste dei 5 Stelle per i collegi plurinominali per Montecitorio pubblicate in nottata nel sito del Movimento.

stefano patuanelli

ELEZIONI: M5S,PATUANELLI, LICHERI,SCARPINATO,TURCO AL SENATO

(ANSA) - L'ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, l'attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato sono tra i candidati capolista indicati al Senato dal M5S.

Lo si legge nelle liste dei 5 Stelle per i collegi plurinominali di Palazzo madama pubblicate in nottata sul sito M5s. Patuanelli corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Turco in Puglia e Basilicata. Scarpinato in Calabria e Sicilia. Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana. La Castellone in Campania.

mario turco giuseppe conte paola taverna alessandra todde mario turco giuseppe conte paola taverna michele gubitosi