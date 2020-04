HABEMUS NOMINE! – CONFERMATI I NOMI PER I VERTICI DI ENEL, ENI, POSTE, LEONARDO, TERNA, MPS ED ENAV – L’ATTACCO DI TRAVAGLIO E DI BATTISTA PER LA RICONFERMA DI DESCALZI HA AVUTO SOLO L’EFFETTO DI INCAROGNIRE ANCOR DI PIÙ I "GOVERNISTI" DI MAIO/FRACCARO - A ORE LE LISTE CON TUTTI I NOMI PER IL RINNOVO DEI CDA – ALL’AISE, AL POSTO DI LUCIANO CARTA PASSATO A LEONARDO, SI FANNO TRE NOMI: CARAVELLI, MASIELLO E AGOVINO

Andrea Greco per repubblica.it

Le ultime ore di un negoziato durato tre mesi, e duro fino alla fine, non avrebbero cambiato la sostanza delle cose sul dossier nomine delle grandi partecipate del Tesoro. N l'elenco dei 14 "uomini (e donne) d'oro" destinati ai vertici delle sette maggiori aziende in questione: Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna, Mps, Enav.

Malgrado la frattura creata nei M5s dalla protesta di Alessandro Di Battista, e dei firmatari della sua istanza contraria a confermare per il terzo mandato l'ad Claudio Descalzi all'Eni, i contatti finali tra la politica, il Tesoro e le società coinvolte sarebbero serviti soprattutto a definire le composizioni dei nuovi cda, al voto degli azionisti nelle assemblee delle prossime settimane e che l'azionista Tesoro è chiamato a depositare e rendere note entro la mezzanotte di oggi.

Per Enel dunque si profila la conferma di Francesco Starace come ad per un terzo mandato (il manager fu nominato dal governo Pd Renzi nel 2014), con alla presidenza l'arrivo dell'avvocato milanese di Rccd Michele Crisostomo (di nomina M5s). Per l'Eni ad ancora Claudio Descalzi (prima nomina governo Pd Renzi, 2014) e alla presidenza la docente di diritto commerciale ex consigliere di Tim e nel cda del Fatto Quotidiano Lucia Calvosa (scelta dai M5s).

Nel colosso della difesa Leonardo, mandato bis come ad per Alessandro Profumo (prima nomina governo Pd Gentiloni nel 2017) e nuovo presidente il direttore dell'Aise Luciano Carta (nomina in capo a M5s). Totale continuità alle Poste Italiane, dove Matteo Del Fante resta capoazienda (prima nomina governo Pd di Gentiloni nel 2017: ma tre anni prima il governo Renzi lo aveva messo a capo di Terna), e Maria Bianca Farina confermata presidente (prima nomina governo Pd Gentiloni 2017).

Per la rete di Terna, anche se il passaggio va ratificato dalla Cassa depositi e prestiti azionista nei prossimi giorni, nuovo ad sarà il capo dell'Acea romana Stefano Donnarumma (di nomina M5s), nuova presidente Valentina Bosetti, docente della Bocconi scelta dal centrosinistra.

Per il Monte dei Paschi nazionalizzato arriva, voluto caparbiamente dai pentastellati, l'ex banchiere di Capitalia e poi di Carige Guido Bastianini, affiancato alla presidenza da Patrizia Grieco, che lascerà l'Enel dove l'aveva nominata il Pd.

Per la società controllore dei voli civili Enav tutto nuovo: ad sarà Paolo Simioni, uscente capoazienda dell'Atac, di nomina M5s, mentre presidente sarà Francesca Isgrò, di nomina Pd.