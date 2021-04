A FURIA DI APRIRE FAREMO LA FINE DELL’INDIA? - L’OMS AVVERTE I GOVERNI EUROPEI UN PO’ TROPPO LANCIATI CON L’ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI (ITALIA IN TESTA): “LA CRISI INDIANA IMPONE CAUTELA, UNA TEMPESTA PERFETTA PUÒ RIPETERSI OVUNQUE CON UNA CAMPAGNA VACCINALE ANCORA BASSA”, PROPRIO IN UN MOMENTO IN CUI PER LA PRIMA VOLTA IN DUE MESI I CONTAGI SONO DIMINUITI IN EUROPA...