HABEMUS TAV! – CONTE È PRONTO A DIRE SÌ ALLA TORINO-LIONE CON UN MESSAGGIO SU FACEBOOK. DANILO TONINELLI VERSO LE DIMISSIONI – COME PRENDERÀ LA (FU) BASE GRILLINA L’INVERSIONE A U DEL PREMIER E DI LUIGINO DI MAIO?

Marco Antonellis per Dagospia

CONTE TONINELLI

Habemus Tav. E alla fine arrivò il fatidico "Sì" alla Tav. Eh già, perché a quanto Dagospia è in grado di rivelare tra pochi minuti il premier potrebbe dire Si alla Torino-Lione con un messaggio postato su Facebook. Sarà certamente contento Matteo Salvini, che di questi tempi ne ha proprio bisogno, così come a Bruxelles. Resta da vedere come la base grillina prenderà la decisione del Premier. Problemi in arrivo anche per Danilo Toninelli che nelle scorse ore ha già fatto capire che in caso di Si alla Tav sarebbe pronto alle dimissioni.

