ROMA BOIA! - IGNAZIO MARINO SI TOGLIE I MACIGNI DAI MOCASSINI IN UN’INTERVISTA BOMBA CON SABELLI FIORETTI: “QUANDO SCOPPIÒ LA POLEMICA DELLA PANDA ROSSA SI PRESENTÒ IN CAMPIDOGLIO, INSIEME ALLA RAGGI E DI MAIO, MARCELLO DE VITO CON DELLE ARANCE: SECONDO LORO DOVEVO ANDARE IN GALERA. IN PRIGIONE C’È FINITO LUI - RENZI? NON RISPONDEVA AL TELEFONO NEMMENO PER QUESTIONI ISTITUZIONALI. TRA DI MAIO E SALVINI…”