17 dic 2021 13:31

HANNO TALMENTE PAURA DI FEDEZ DA BOICOTTARE LA FIRMA DIGITALE - NON È PASSATO IN COMMISSIONE BILANCIO L'EMENDAMENTO CHE VOLEVA INTRODURRE, COME PER IL REFERENDUM, PROCEDURE ONLINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE ELETTORALI - IL LEGHISTA BORGHI SPIEGA QUAL È IL TERRORE DELLA POLITICA: "QUESTA NORMA POTREBBE PERMETTERE A UN INFLUENCER COME FEDEZ DI PRESENTARE UN PARTITO..."