25 mag 2022 13:10

GLI HANNO TOLTO IL FIASCO, ORA GLI VOGLIONO TOGLIERE LA POLTRONA - BORIS JOHNSON SI STA PREPARANDO ALL’USCITA DI ALTRE FOTO IN CUI SBEVAZZAVA ALLEGRAMENTE AL PARTY IN PIENO LOCKDOWN – "BOJO" CHIEDERÀ SCUSA PER AVER MENTITO NON SOLO AL POPOLO BRITANNICO, MA ANCHE AL PARLAMENTO NEGANDO SPUDORATAMENTE CHE CI FOSSE STATO UN FESTINO A DOWNING STREET – MA COSPARGERSI IL CAPO DI CENERE NON BASTA: L’ALA RIBELLE DEI TORY VUOLE LA SUA TESTA…