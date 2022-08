HARRIS A PEZZI – QUALCUNO HA NOTIZIE DI KAMALA? LA VICEPRESIDENTE AMERICANA, CHE DOVEVA ESSERE LA NUOVA SPERANZA DELLA SINISTRA A STELLE A STRISCE, IN UN ANNO E MEZZO DI MANDATO NON HA COMBINATO NIENTE. È RIUSCITA SOLO A INANELLARE UNA LUNGA SERIE DI GAFFE E FAR SCAPPARE TUTTI I MEMBRI DEL SUO STAFF, CHE LA ACCUSANO DI FARE LA BULLA, E DI NON ESSERE PREPARATA PER IL SUO RUOLO. TRA I SUOI SOTTOPOSTI ORMAI NON SI CONTANO PIÙ LE DIMISSIONI (MEJO DELLA CASELLATI)

Estratto dell’articolo di Giulio Silvano per “il Foglio”

kamala harris joe biden

[…] La vera novità è che nel 2020, vista l'età avanzata di Biden, molti hanno votato - o non votato - il ticket democratico sapendo che ci sarebbe stata la possibilità che Harris diventasse lei la presidente nei successivi quattro anni, se Biden fosse stato rimosso in office .

Se Harris è stata utile per battere Trump, da lì in poi ha fatto poco per l'immagine della Casa Bianca. Da quando ha preso possesso del suo ufficio nella West Wing, Kamala non si è fatta amare da molti. Diverse persone che hanno lavorato con lei la descrivono come un bullo, e a volte come poco preparata per la sua posizione: "Quattro anni da senatore non sono abbastanza per capire come funziona qui", ha detto una fonte anonima.

Le copertine di Vogue con Kamala Harris

Un membro del suo staff l'anno scorso ha riferito a Newsweek: "Con Kamala devi costantemente sopportare critiche demoralizzanti, oltre alla sua mancanza di autostima". Questo spiegherebbe le numerose dimissioni tra i suoi sottoposti. Pochi giorni fa si è licenziato il direttore degli affari intergovernativi Micheal Collins, dopo l'addio a luglio della consigliera per le politiche interne Rohini Kosoglu e della responsabile dei discorsi, Meghan Groob, che ha tenuto la sua posizione solo per quattro mesi.

Kamala Harris

Gli uffici stampa hanno cercato di contenere le notizie sul caos che regnerebbe nell'ufficio della VP, ma i piani alti sarebbero preoccupati, soprattutto in vista delle elezioni di novembre.

Altre fonti parlano della frustrazione che proverebbe Harris nel non aver ricevuto sfide politiche alla sua altezza. Dopotutto, quando si era candidata alle primarie, non solo aveva mostrato molta verve, ma anche intransigenza su diverse posizioni, criticando duramente altri candidati o l'amministrazione precedente.

sketch su kamala harris e joe biden sulla tv saudita mbc

Nel ruolo che ha oggi, però, non riesce a trovare i modi per diventare protagonista. […] La vicepresidente è quasi del tutto coperta dalla faccia di Biden. Alcuni lo considerano responsabile di averla usata solo a fini elettorali per creare una squadra il più possibile multirazziale ed equilibrata a livello di genere, cercando di acchiappare voti tra le minoranze e tra i millennial woke, per abbandonarla poi una volta arrivati al potere.

kamala harris politica del tonno

Ad oggi l'unica visibile utilità della VP è stato il voto decisivo per far passare il sofferto Inflation Reduction Act, portando i senatori dem a 51, contro i 50 repubblicani.

Fuori da Pennsylvania Avenue le cose non vanno meglio per Harris.

kamala harris si allena sulle scale del lincoln memorial 2

Oggi, facendo una media tra i sondaggi, la VP ha un livello di disapprovazione del 55,3 per cento. Numeri difficili da recuperare che la terrebbero lontana da diventare l'erede naturale di Biden se lui non dovesse candidarsi nel 2024. Diverse voci iniziano a orientarsi, tra gli insider, verso il più apprezzato Pete Buttigieg. La sinistra che avrebbe voluto Bernie Sanders alla Casa Bianca, poi, non sopporta Harris. […]

