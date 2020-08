HARRIS TI PRESENTO ALEXANDRIA – LA OCASIO CORTEZ E L’ALA RADICAL DEL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO SONO GELIDI CON KAMALA, CONSIDERATA TROPPO MODERATA – LA STELLINA DI SINISTRA INIZIA GIÀ A FARE POLEMICA PERCHÉ PARLERÀ TROPPO POCO ALLA CONVENTION DI MILWAUKEE: “HO SOLO UN MINUTO, SOLO UN PICCOLO MINUTO CHE CONTIENE L’ETERNITÀ” (È UNA CITAZIONE E NON È FATTA A CASO…)

“I only have a minute.

Sixty seconds in it.

Forced upon me, I did not choose it,

But I know that I must use it.

Give account if I abuse it.

Suffer, if I lose it.



Only a tiny little minute,

But eternity is in it.”



- Dr. Benjamin E. Mays

(and recited by Elijah Cummings) ? https://t.co/ul9CE7NriV — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020

Estratto dell'articolo di Alberto Flores D’Arcais per “la Repubblica”

«Ho solo un minuto, sessanta secondi Solo un piccolo minuto, ma che contiene l' eternità». È passata da poco la mezzanotte quando Alexandria Ocasio-Cortez, la giovane deputata democratica del Bronx, capofila dell' ala "socialista" al Congresso, lancia il suo post su Twitter.

Alla Convention - virtuale, ma non troppo - del partito (17-20 agosto) che eleggerà in modo ufficiale il ticket Joe Biden-Kamala Harris per (ri)conquistare la Casa Bianca, la star della sinistra e dei giovani avrà a disposizione un solo minuto. E sui social network è partita la rivolta.

Lei ha scelto l' arma dell' ironia, il tweet è una poesia di Benjamin E.Mays - pastore battista della South Carolina considerato il "fondatore intellettuale" dei diritti civili - che Elijah Cummings (il politico afro-americano morto lo scorso ottobre) recitò nel 1996 quando divenne deputato.

Con meno fair play l' hanno presa i militanti radicali (attivissimi sui social) che stanno vivendo la scelta di Kamala in modo contrastante e che temono che alla Convention - che verrà aperta da Michelle Obama - vengano messi in secondo piano i temi più cari all' ala sinistra dell' elettorato.

(…) Martedì 18 agosto il tema è "Leadership Matters" e la serata si concentrerà sui «leader e gli esperti, i veterani e gli attivisti, tutti coloro che cercano di unire e non dividere, e che si fanno avanti e non si tirano indietro»: ci sarà l' ex Segretario di Stato John Kerry, Bill Clinton e il "minutino" di Ocasio-Cortez. Il giorno successivo, "A More Perfect Union", vedrà sulla scena chi è impegnato a lavorare a fianco di Biden.

Sarà la serata di Kamala Harris, ma parleranno anche Hillary Clinton, Nancy Pelosi e la senatrice Elizabeth Warren, campione della sinistra. A chiudere, l' uomo che molti considerano il futuro Richelieu di Biden: Barack Obama.

Serata conclusiva il 20 con "America' s Promise", l' accettazione formale e il discorso di Biden, poi sul palco con tutta la famiglia come vuole la tradizione. Ocasio-Cortez e tutta la "Squad" (le giovani deputate che da due anni sono protagoniste di battaglie iper-progressiste al Congresso) sanno di avere una forza contrattuale all' interno del partito (insieme ai due numi tutelari Sanders e Warren) di cui Biden deve per forza tenere conto.

(…) La scelta di Kamala ha in parte rassicurato Wall Street e chi, come l' ala più moderata dell' elettorato o i sempre più numerosi "Repubblicani per Biden", vede nell' ex procuratrice della California una donna in grado di far rispettare regole e leggi.

il tweet di alexandria ocasio cortez sul suo minuto di discorso alla convention

Il ticket democratico sembra partito con il vento in poppa. Nelle prime 24 ore dall' annuncio della vice di Biden ha raccolto più di 26 milioni di dollari, con 150mila nuovi donatori. La promessa di di una campagna tutta contro Trump sembra aver rianimato la base democratica e le parole di Kamala non lasciano dubbi: «The Donald è un predatore seriale. Vincere questa gara sarà la mia sfida più difficile, ma siate certi: non ho paura di Donald Trump».

