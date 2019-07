CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE URSULA VON DER LEYEN, LA FUTURA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA – LA MINISTRA TEDESCA DELLA DIFESA SARÀ LA PRIMA DONNA IN QUELLA CARICA, HA SETTE FIGLI, DI CUI DUE GEMELLE E IN PASSATO HA PIÙ VOLTE SFIDATO LA LINEA DELLA CDU DI ANGELA MERKEL – HA 60 ANNI E IL PADRE ERA UN ALTO FUNZIONARIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA – LE OMBRE NEL CURRICULUM? UN’ACCUSA DI PLAGIO PER LA SUA TESI IN MEDICINA E QUALCHE POLEMICA PER LA SUA GESTIONE AL MINISTERO…