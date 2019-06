HEATHER O HATER? – MATTEO SALVINI FA UN TWEET NOSTALGICO SULLA FINE DEL GRANDE FRATELLO (“È COME LA SERIE A, SI PUÒ STARE SENZA PER TUTTI QUESTI MESI?”), MA HEATHER PARISI LA PRENDE SUL SERIO E RISPONDE: “PROBABILMENTE SÌ, SE SI HA QUALCOSA DA FARE…” – DOPO LE RISPOSTE PICCATE ALLA SOVRANISTA CUCCARINI, LA SHOWGIRL È DIVENTATA LEADER DI FATTO DELL’OPPOSIZIONE...

E anche quest’anno è andata!

Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi???

Dai, un sorriso allunga la vita. #GF16 pic.twitter.com/VcOAfX2j9p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 giugno 2019 Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi :

"si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??"

Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare. H* #GF16 #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) 11 giugno 2019

MATTEO SALVINI E LA FINE DEL GRANDE FRATELLO

Da www.ilfattoquotidiano.it

Matteo Salvini ha commentato con un tweet dal sapore nostalgico la finale del Grande Fratello 2019: “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??“, ha scritto il vicepremier scherzando. Un commento che non è passato inosservato sui social e così immediata è arrivata la replica di Heather Parisi: “Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi : si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi?? Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare. H*”, ha twittato piccata la ballerina.

HEATHER PARISI CONTRO MATTEO SALVINI

