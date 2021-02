26 feb 2021 18:20

HIT ME BIBI, ONE MORE TIME! - L’AMMINISTRAZIONE BIDEN HA AVVERTITO IN ANTICIPO ISRAELE DEL RAID IN SIRIA: L’AZIONE ERA CONCORDATA CON NETANYAHU IN FUNZIONE ANTI-IRANIANA. E INFATTI L’OBIETTIVO ERA UNA BASE DELLA MILIZIA SCIITA SOSTENUTA DAL REGIME DI TEHERAN - PER IL GOVERNO ISRAELIANO È UN SEGNALE POSITIVO DEL FATTO CHE “SLEEPY JOE”, ANCHE SE VUOLE RIAPRIRE I NEGOZIATI PER L’ACCORDO SUL NUCLEARE, NON ESITERÀ A USARE LA FORZA (COME OGNIPRESIDENTE DEMOCRATICO CHE SI RISPETTI)