14 ott 2022 08:40

HUAWEI, GO AWAY! – GLI STATI UNITI VOGLIONO BLOCCARE LA VENDITA DI NUOVI EQUIPAGGIAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ CINESI HUAWEI E ZTA, PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE – IN QUESTO BIDEN LA PENSA COME TRUMP, CHE DA PRESIDENTE INIZIÒ A FARE GUERRA AI COLOSSI TECH DI PECHINO, DOPO ANNI DI CONVIVENZA (E CONNIVENZA) RECIPROCA…