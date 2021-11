IL CENTRODESTRA E' STRABICO: GIORGIA GUARDA A WASHINGTON, MATTEO A MOSCA - SE LA MELONI HA SCELTO DI RAPPRESENTARE LA DESTRA DI GOVERNO, CON UNA CHIARA COLLOCAZIONE ATLANTICA, SALVINI VUOLE INFILARSI IN UN NUOVO GRUPPO EUROPEO, ASSIEME A MARINE LE PEN E A VIKTOR ORBAN, CHE GUARDA CON SIMPATIA ALLA RUSSIA E ALLA CINA - COME POSSONO CONVIVERE IN UN'ALLEANZA DI CENTRODESTRA DUE VISIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI COSI' DIVERSE?