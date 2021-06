CON ENORME RITARDO, IL CTS HA CAPITO CHE ASTRAZENECA È MEGLIO NON DARLO AI GIOVANI - DIETROFRONT SUGLI OPEN DAY DEL VACCINO ANGLO-SVEDESE PER RAGAZZI E ADOLESCENTI: IN ARRIVO UNA "FORTE RACCOMANDAZIONE" A NON USARLO SOTTO I 40 ANNI (SPECIALMENTE NELLE DONNE) E A LASCIARLO AGLI OVER 60 - E CHI HA GIÀ FATTO LA PRIMA DOSE? PUÒ FARE IL RICHIAMO SENZA TROPPE PATURNIE, VISTO CHE LE REAZIONI AVVERSE DOPO LE SECONDE DOSI...