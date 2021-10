“ATTACCO FASCISTA ALLA CGIL? MAH, NON LO SO. IO SONO PER LA SERENITÀ” – RONCONE RACCONTA LA DOMENICA DI MICHETTI: "A LANDINI HO DETTO CHE MI DISPIACE MOLTO, VORREI UNA CITTÀ PIÙ BUONA” – “IO ANTIFASCISTA? CERTO!”. E ALLORA PERCHÉ SCRISSE CHE LA SHOAH AVREBBE AVUTO PIÙ RISALTO GRAZIE AI BANCHIERI DI ORIGINE EBRAICA? “L'OLOCAUSTO È STATO UNA TRAGEDIA IMMANE. MA SE QUALCHE PAROLA È STATA FRAINTESA CHIEDO SCUSA”. ANDRÀ ALLA SINAGOGA DI ROMA PER CHIARIRE? “NO” (UNO DELL'UFFICIO STAMPA: “E BASTA CO' STO' FASCISMO”)