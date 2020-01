TAKE MY BREATH HUAWEI – BORIS JOHNSON MANDA UN BEL “VAFFA” A TRUMP: IL GOVERNO INGLESE FARÀ PARTECIPARE HUAWEI ALLA RETE 5G, NONOSTANTE I MONITI STATUNITENSI - IL PREMIER LIMITERÀ L’ACCESSO DEI CINESI ALLE SOLE INFRASTRUTTURE “NON CORE”, COME LE ANTENNE, UNA SOLUZIONE CHE PERÒ POTREBBE NON BASTARE A WASHINGTON, CHE HA GIÀ MINACCIATO DI LIMITARE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. E ANCHE ALCUNI MINISTRI DEL SUO GOVERNO NON SONO D'ACCORDO...