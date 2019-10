IACOBONI TWEET: “QUELLO CHE DICE CONTE AL COPASIR NON TORNA. DAGLI USA CHIEDONO INFORMAZIONI A GIUGNO, LA RISPOSTA GLI ARRIVA IL 27 SETTEMBRE?!? PERALTRO, INFORMAZIONI SU UNA MATERIA SU CUI I NOSTRI SERVIZI AVEVANO GIÀ UN DOSSIER APERTO? SIGNOR PREMIER, GRAZIE MA NON TORNA - SE NON C'È NIENTE DI CUI PARLARE, PERCHÉ BARR È TORNATO DUE VOLTE A ROMA? E PERCHÉ MAI, SUBITO DOPO LA SECONDA VISITA DI BARR, È CALATA A ROMA LA DIRETTRICE DELLA CIA?”

Dall’account twitter di Jacopo Iacoboni

Iacoboni

È ovvio che non possiamo valutare la vicenda Barr-Vecchione, e l’audizione di Conte al Copasir, sulla base di una conferenza stampa di Conte organizzata da Casalino, siamo tutti d’accordo, vero? Ok. Lavoreremo per capire

Peraltro, l’oggetto dell’audizione è secretato, e Conte in tutto questo che fa, appena uscito? Una conferenza stampa. Il premier aveva evidentemente urgenza di costruire una narrazione per il Popolo

Per ora, quello che dice Conte non torna assolutamente, dal pdv logico. Conte dice che la richiesta arriva a giugno, e non il 15 agosto. Insomma, il 15 agosto Barr viene in Italia ma si è fatto già precedere, DUE MESI PRIMA, da una richiesta. Che avrà delineato la materia, no?

GIUSEPPE CONTE IN AUDIZIONE AL COPASIR

E invece no: evidentemente, nonostante la richiesta fosse arrivata due mesi prima, l’Italia non è ancora in grado di dare una risposta - quale che sia - a Barr. Perciò Barr deve dare un altro mese e mezzo di tempo, e ripresentarsi il 27 settembre. Stavolta pure con Durham

Insomma: dagli Usa chiedono informazioni a giugno, a la risposta gli arriva il 27 settembre?!? Peraltro, informazioni su una materia su cui i nostri servizi avevano già, com’è ovvio, un significativo dossier aperto a galleggiare? Signor premier, grazie ma non torna

WILLIAM BARR JOHN DURHAM

Conte dice: “Abbiamo rassicurato gli interlocutori Usa sulla nostra estraneità e ci è stata riconosciuta. Non hanno elemento di segno contrario". Eee?!? Da quando Barr è tornato da Roma, i media più inclini alla narrativa di Trump sostengono totalmente il contrario

Ecco Fox News

(Non che io creda a Fox News più che a Conte, ma sentendo Fox News sono ragionevolmente certo di avvicinarmi a quello che sta sostenendo in giro Barr)

FOX NEWS SUL CASO RUSSIAGATE E L ITALIA

Peraltro è abbastanza ovvio - quasi infantile, come tecnica comunicativa - che Conte si scopra fustigatore di Salvini sulla Russia. Attacca Salvini con i classici strumenti della propaganda: attacca cioè con lo scopo di "divert", distogliere l'attenzione dal caso Barr-Vecchione

gennaro vecchione

Se non c'è niente di cui parlare, perché Barr è tornato due volte a Roma? Conte non l'ha spiegato. E perché mai, subito dopo la seconda visita di Barr, è calata a Roma la direttrice della Cia? Forse perché voleva vederci chiaro anche l'agenzia?

Insomma, sostanzialmente Conte l'ha buttata in caciara, con tante cose che non quadrano neanche stando alla sua ricostruzione, e l'unica cosa significativa che ha fatto è stato far leva sui problemi di Salvini sulla Russia. Sperando che n questo modo la Lega non si impaurisca

giuseppe conte gennaro vecchione