Jacopo Jacoboni per “la Stampa” - articolo del 31 gennaio 2018

Il Movimento cinque stelle ha candidato al Senato - secondo in lista nel proporzionale a Latina, in una parte di Lazio dove i grillini sono forti, quindi con ottime possibilità di essere eletto nell’assemblea di Palazzo Madama - un uomo che ha lasciato dietro di sé le seguenti tracce social (stando solo a quelle emerse ieri, l’elenco è presumibilmente lacunoso): un video in cui balla con Domenico Spada, ex campione mondiale di boxe dell’omonima famiglia criminale, condannato in primo grado a 7 anni per usura. E dei post Facebook nei quali tra le altre cose ci informa che per la terza volta ha «dovuto» menare un ragazzo romeno. Non osiamo pensare alle tracce nella realtà esterna ai social.

L’uomo si chiama Emanuele Dessì, e a scoprire il video è stato un consigliere regionale del Pd. Naturalmente il Pd attacca, lo fa per esempio Monica Cirinnà, candidata capolista in quel collegio laziale, la donna che più si è battuta per la legge sulle unioni civili: «Eccoli i super-esperti scelti da M5S: a braccetto con i boss del clan Spada. Cosa ha da dire Di Maio? Ora il M5S deve immediatamente ritirare la candidatura di Dessì e scusarsi con i cittadini».

Le liste però sono presentate, e Dessì c’è. L’Ansa ha riferito che dall’entourage di Roberta Lombardi ammettono che Dessì sarebbe «vicino politicamente [a lei], ma non certo il suo braccio destro». La Lombardi non ha commentato la vicenda.

È difficile raccontare per iscritto un video, fatto sta che vi si vede Dessì, fisico imponente, ballare con Spada ironicamente e allegramente. Nei post invece (del 26 ottobre 2015) il probabile futuro senatore M5S scrive [testuale, italiano compreso]: «Per la terza volta in vita mia ho dovuto menare a un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre purtroppo non si rendono conto che ormai le loro parolacce le capiscono tutti e nessuno ha voglia di farsi dire “succhiami il c...” dal primo stronzo per strada o farsi sputare addosso.

Erano in tre naturalmente, ma una volta cappottato il primo gli altri due hanno preferito “evitare”... Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio».

Dessì, 53 anni, imprenditore, attivista tra i fondatori del M5S («nel 2008 aprì il primo Meetup della provincia di Roma»), è ex consigliere comunale a Frascati, dove vive, e dell’area metropolitana di Roma. Ha risposto con questa spiegazione: «Facevo il pugile e insegnavo pugilato, e ovviamente frequentavo le palestre, anche quella in cui si allenava Domenico Spada». I flirt politici a Ostia si rivelano ancora una volta pericolosi, per il M5S. Il filtro sulle liste di Di Maio e Davide Casaleggio non pare aver funzionato benissimo ovunque.

