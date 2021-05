12 mag 2021 09:46

IACOBONI TWEET: "IL CURATORE SPECIALE DEL M5S, NOMINATO DAL TRIBUNALE E UNICA AUTORITÀ 5S RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE, HA CHIESTO FORMALMENTE GLI ISCRITTI DEL M5S A CASALEGGIO, PER INDIRE ELEZIONI ONLINE DEL DIRETTIVO M5S - NON CREDO CHE CASALEGGIO SIA DISPIACIUTO. NOTIZIA MOLTO SFAVOREVOLE A CONTE CHE NON È NEMMENO ISCRITTO, AL M5S, QUINDI A QUESTE ELEZIONI (SE MAI CI SARANNO) NON PUÒ NEANCHE PARTECIPARE COME CANDIDATO, E NON POTREBBE VOTARE"