ASPESI, LA REGINA DEI DRAGONI: LA NUOVA PUNTATA – A UNA LETTRICE DELUSA PER LE SUE POSIZIONI FILO-“MARIOPIO”, NATALIA REPLICA: “ANCHE SOLO UMANAMENTE, NON RIESCO A NON PREFERIRE DI GRAN LUNGA UN UOMO COME DRAGHI, RISPETTO A CHI, PREDA DELLE SUE AMBIZIONI, INCONSISTENZA, INCAPACITÀ, INVIDIE, CONTINUA A LITIGARE CON I SUOI STESSI SODALI, SENZA UN SOLO PENSIERO PER IL PAESE. CHE MI SEMBRA STARE A CUORE DAVVERO SOLO AL ‘BANCHIERE’ DRAGHI, IN PACE CON SE STESSO, CON I SUOI AVVERSARI, CIOÈ TUTTI, E COL MONDO, TROPPO POTENTE PER NOI, E CON CUI INVECE LUI SA TRATTARE DA DECENNI…”