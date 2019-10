IERI GRILLINI, OGGI GRULLINI - VITTORIO SGARBI MARAMALDEGGIA SUL MOVIMENTO CINQUESTELLE DOPO LA TRANVATA ELETTORALE SUBITA IN UMBRIA: “COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: OGGI POMERIGGIO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU SI VOTA IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE: DA M5S A M5%”

Vittorio Sgarbi non riesce a trattenersi e dopo il disastroso risultato ottenuto dai partiti che sostengono il Conte bis alle elezioni regionali in Umbria si lascia andare ad un esilarante sfottò: "Comunicazione di servizio: oggi pomeriggio sulla piattaforma Rousseau si vota il cambio di denominazione: da M5S a M5%", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Il critico d'arte si riferisce alle esigue percentuali toccate in questa ultima tornata elettorale da Luigi Di Maio e dai pentastellati che in Umbria, appunto, sono crollati al 7,4 per cento. Non molto lontani quindi da quel 5 per cento a cui Sgarbi si riferisce nella sua "nuova denominazione" del Movimento.