IERI SI SCENDEVA, OGGI SI…SALIVA! - TRAVAGLIO: “SPERIAMO CHE GIORGIA MELONI SAPPIA NUOTARE, VISTA LA CASCATA DI BAVA E SALIVA CHE LA INONDA E CHE AFFOGHEREBBE PURE GREGORIO PALTRINIERI. "UNA FUORICLASSE" (CONCITA DE GREGORIO), "SANO PRAGMATISMO", "PRINCIPIO DI REALTÀ", "RESPONSABILITÀ", (VERDERAMI), "UN BEL DISCORSO, SI PUÒ DIRE?" (GAIA TORTORA), "UNA BELLA SORPRESA: IL SOVRANISMO COL LODEN" (RAG. CERASA) E VIA LECCANDO” - BOTTURA: “INSIEME AL PONTE, PRESTO AL VIA UNA NUOVA GRANDE OPERA: IL CARRO DEI VINCITORI A NOVE CORSIE”

MARCO TRAVAGLIO

1 - CONTANTI SALUTI

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Insieme al Ponte, presto al via una nuova grande opera: il carro dei vincitori a nove corsie.

Se accosti una pantegana del Tevere all'orecchio, invece che il rumore del fiume senti lo sciabordio delle lingue.

2 - SABINO IL VUCUMPRÀ

Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Speriamo che Giorgia Meloni sappia nuotare, vista la cascata di bava e saliva che la inonda e che affogherebbe pure Gregorio Paltrinieri. "Una fuoriclasse" (C. De Gregorio, Rep), "sano pragmatismo", "principio di realtà", "responsabilità", "ortodossia" senza l'"armamentario ideologico del sovranismo" (Verderami, Corriere), "un bel discorso, si può dire?" (G. Tortora), "una bella sorpresa: il sovranismo col loden" (rag. Cerasa) e via leccando.

giorgia meloni in senato.

3 - LA PREMIER PRAGMATICA, LIBERA, SINCERA

Da “il Fatto quotidiano”

Li ha approcciati con un lessico all'apparenza nuovo e che invece è il linguaggio della politica, a cui da molti anni il Parlamento non era più abituato. Si è ancorata a un sano pragmatismo, che è una presa d'atto del principio di realtà.

Francesco Verderami (Corriere della Sera)

Una fuoriclasse. Lei è di destra. Certo, che ha fatto un discorso di destra. Impeccabile, tuttavia. Convinto, competente, appassionato, libero, sincero. Concita de Gregorio (Repubblica)

CONCITA DE GREGORIO

So bene che è paradossale, per uno come me, provare rispetto per una persona cresciuta politicamente nel neofascismo. Ma la realtà è che quando Berlusconi entrò a Palazzo Chigi ero molto più avvilito e più spaventato. Michele Serra

Il discorso di Meloni mi ha sorpreso. Avrebbe potuto fare di quest' aula sorda e grigia un bivacco per i suoi simboli, invece sembrava la presidente del Consiglio scelta dagli elettori.

Giuliano Ferrara (Il Foglio)

IL CARMELITA SMACK DI GAIA TORTORA francesco verderami foto di bacco